Vrijwilligers Team Sint-Niklaas maken zich op voor nieuw Plantjesweekend Kom op Tegen Kanker

Sint-Niklaas/Nieuwkerken Stenen vallen naar beneden en sanitair is defect: vakantieop­vang ‘t Mispeltje wordt gesloten

Vakantieopvang ’t Mispeltje in de Mispelstraat is door het stadsbestuur van Sint-Niklaas gesloten. Er vielen stenen uit het gebouw naar beneden en ook het sanitair werkte niet meer naar behoren. De vakantiewerking wordt overgeplaatst naar opvang Poppelbos in Nieuwkerken. Een nieuwe locatie in Sint-Niklaas zelf, komt er voorlopig niet.

6 september