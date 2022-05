Vrije Radio Belsele klaar voor nieuwe radioweek en feestweekend: Gratis genieten van radio, optredens en fuif

In de jaren 80 en 90 was VRB een populaire vrije radio in het Waasland. “In 2010 ontstond het idee om nog eens een week radio te maken met de dj’s van toen”, zegt Lieven De Maertelaere, voorzitter van Vrije Radio Belsele. “Sindsdien zijn we elk jaar van de partij tijdens de zomerkermis in Belsele. We draaien een week lang de leukste VRB-klassiekers uit de jaren 80 en 90 en met de regelmaat van de klok hebben we gasten in de mobiele studio aan de kerk.”

Volledig scherm De laatste feestweek in 2019 bracht heel wat bezoekers op de been © Sven Dullaert

Tijdens de coronacrisis maakte VRB wel radio, maar vonden er geen evenementen plaats. Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juni kan het feest op het Sint-Andreasplein achter de kerk wél opnieuw losbarsten. Vrijdagavond is er de muziekquiz en nadien het VRB Café met een coverband. Zaterdagavond is het dansen geblazen op de retrofuif. “En op zondag beginnen we om 15 uur met het kids festival met na de kinderdisco optredens van Samson & Marie, Grace en Camille”, overloopt Lieven het programma. “Het kids festival loopt naadloos over in de vedettenparade met op het podium: de Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia, Udo, Geeno, Laura Lynn, De Romeo’s en 2 Fabiola.”

Volledig scherm Dj's Geert en Koen in de mobiele radiostudio © jvs

Tijdens de evenementen is er ook een uitgebreide foodtruck corner. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. “Dat kunnen we doen dankzij de steun van het stadsbestuur van Sint-Niklaas en tientallen handelaars uit Belsele en buurgemeenten die ons sponsoren”, klinkt het. “Luisteraars en bezoekers kunnen ook prijzen winnen zoals een pakket van Hoover, een elektrische fiets, laptops en ballonvluchten.”

Luisteren naar VRB kan van woensdag 8 juni om 12 uur tot dinsdag 14 juni om 19 uur via 97.2 FM of via de digitale kanalen zoals de stream via vrijeradiobelsele.be en de VRB-app.