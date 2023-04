Vrienden van Mon (4) zamelen fondsen in voor onderzoek naar zeldzame spierziekte: “Hoopvolle therapieën maar er is nog veel research nodig”

2.400 leerlingen stappen ten voordele van slachtof­fers aardbeving in Turkije en Syrië en zamelen 20.000 euro in

De acht scholen van de scholengemeenschap KSTS (Katholieke Scholen Temse Scheldekant) hebben de handen in elkaar geslagen ten voordele van de slachtoffers van de aardebeving in Turkije en Syrië. Zo’n 2.400 leerlingen en meer dan 200 leerkrachten stapten woensdag voor het goede doel en zamelden zo maar liefst 20.000 euro in.