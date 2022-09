VREDEFEESTEN. Opnieuw geen avondvluchten door wisselvallig weer: specialevormballonnen laten zich bewonderen vanop de grond

Dendermonde RESTOTIP. Nara Sushi: kraakvers, smaakvol en overvloed

Waar vroeger aan de Franz Courtensstraat in hartje Dendermonde een eethuis gevestigd was, is ondertussen Nara Sushi te vinden. Het interieur kreeg een Oosters getinte make-over, maar ook take-away is er mogelijk. We besluiten dat laatste te proberen om kennis te maken met de Japanse keuken. Wat we krijgen is kraakvers, smaakvol en in overvloed.

1 september