VREDEFEESTEN. Ook Belgisch kampioen ballonvaren blijft aan de grond: “Deze middag hadden we nog goede moed”

Sint-Niklaas Waasland Shopping opent zonnepane­len carport van 4.000 vierkante meter: “We kunnen uitgroeien tot het eerste ener­gie-neutrale winkelcen­trum van ons land”

Waasland Shopping in Sint-Niklaas heeft vandaag officieel een gloednieuwe carport van ruim 4.000 vierkante meter in gebruik genomen. De carport is volledig bedekt met zonnepanelen. “Daarmee zijn we één van de meest duurzame winkelcentra van ons land”, klink het.

31 augustus