Vredefeesten maken zich op voor volwaardige editie met concerten, loopwedstrijd en nóg meer ballonnen: “Piloten staan in de rij om in Sint-Niklaas te kunnen opstijgen”

Sint-Niklaas Driekonin­gen­straat opnieuw gedeelte­lijk open: werkzaamhe­den naderen einde

De Driekoningenstraat in Sint-Niklaas is opnieuw gedeeltelijk opengesteld. Het verkeer kan er in enkele rijrichting tussen het kruispunt Heistraat-Begijnenstraat en Slachthuisstraat, richting Singel. Ten laatste vanaf vrijdag 8 juli kan het verkeer opnieuw in beide richtingen door de hele Driekoningenstraat.

24 juni