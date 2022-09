VREDEFEESTEN. Lantaarnballonballet sluit eerste dag van ballonfestival af met feeëriek schouwspel

Om deze drie redenen moet je bij de kijkdag van het nieuwe Durabrik-woonpro­ject in Moerbeke zijn

Op zoek naar een leuk appartement in Moerbeke? Noteer dan zondag 4 september in je agenda. Dan organiseert projectontwikkelaar Durabrik namelijk een kijkdag voor het nieuwe woonproject in de Terweststraat. Hier drie redenen op een rij waarom dat sowieso de moeite is.