Vredefeesten houden apotheose voor het eind: “Luchtballonnen op de grond én in de lucht maakten driedaags festival compleet”

Geen Vredefeesten zonder ballonnen in de lucht. Daarover is zo goed als elke Sint-Niklazenaar het over eens. Nadat vrijdagavond de wind de spelbreker werd voor het ballonspektakel op de Grote Markt, kregen de piloten zaterdagochtend wel groen licht. Dat was ook zondagochtend het geval. Maar zaterdagavond werd Sint-Niklaas omsingeld door regenbuien, waardoor opstijgen uitgesloten was.

Het was wachten op zondagavond tot wanneer de weersomstandigheden wél ideaal waren, en onder massale publieke belangstelling het volledige ballonprogramma kon ontplooid worden. Maar ook zonder die apotheose was voor organisator Roy Sax van het ballonfestival het weekend meer dan geslaagd.

“We hadden twee mooie ochtendvluchten en ook ons lantaarnballonballet kon vrijdagavond doorgaan. Dat leverde voor de bezoekers toch heel mooie beelden op. Hoewel er zaterdagavond niet opgestegen kon worden, kregen we tóch de kans om heel wat specialevormballonnen op te blazen en te tonen aan het publiek. Er viel dan wel regen rond Sint-Niklaas, maar niet boven de Grote Markt. Daardoor bleef het publiek ook op post voor het avondprogramma. Op dat vlak waren de weergoden ons wél goed gezind. Dat we het ballonfestival zondagavond in schoonheid konden afsluiten met een volledig programma op de grond én in de lucht, maakte het weekend compleet.”

Enkele uren voor het ballonprogramma op zondagavond werd de stad onder de voet gelopen door zo’n 1.750 sportievelingen. Die namen deel aan de achtste editie van de Ballonloop. Met een kidsrun van 1 kilometer en twee parcours van 5 en 10 kilometer lokte de wedstrijd zowel recreatieve als competitieve lopers naar de start. “Voor onze kidsrun schreven zo’n 300 jonge deelnemertjes zich in”, maakt medeorganisator Patrick Vlaminck van de Ballonloop de balans op. “Samen met de deelnemers aan de andere twee wedstrijden samen goed voor 1.750 deelnemers. Voor een post-coronaeditie zijn we heel tevreden met dit resultaat. We hebben twee jaar verloren, en moesten het evenement heruitvinden. Aan het enthousiasme van iedereen zowel op als naast het parcours zijn we daar meer dan in geslaagd.”

De Vredefeesten betekenen ook muziek met het stadsfestival Villa Pace. Verspreid over vijf podia in de stad konden bezoeker drie dagen lang genieten van gratis concerten. “Er kon voor de eerste keer gefeest worden zonder beperkingen, en dat deed deugd”, zegt schepen voor Evenementen Ine Somers (Open VLD). “Bij het optreden van Tourist LeMC op het Hendrik Heymanplein werd de maximumcapaciteit van 8.000 mensen bereikt. Dat was ook het geval voor het concert van Camille in het stadspark. Ook het podium aan het Castrohof bereikte haar limiet van 1.000 bezoekers. Ik ben blij dat heel veel mensen hebben genoten van drie dagen feest in Sint-Niklaas.”

