VREDEFEESTEN. Geen incidenten tijdens eerste feestnacht en eindelijk ballonnen in de lucht

Wielrennen beloften Thomas De Pestel is opnieuw renner na tweede plaats in Stekene: “De dokter moet vaak overuren maken”

Bij de juniores was Thomas De Pestel (21) een van betere renners in het peloton. Nadien stokte de machine wat bij de beloften. Gezondheidsproblemen gooiden roet in het eten. Intussen is de renner uit Sint-Niklaas weer quasi de oude. Dat onderstreepte hij deze week met een tweede plaats in Stekene.

1 september