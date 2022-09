VREDEFEESTEN. Al 1.400 voorinschrijvingen voor Ballonloop: “Ook zaterdag en zondag kan er nog worden ingeschreven”

Sinaai “De buit hadden ze al, maar die gangsters bleven ons maar aftuigen”: nog geen spoor van daders home invasion in Sinaai

De slachtoffers van een home invasion in de Vleeshouwersstraat in Sinaai bekomen thuis van de gruwel die hen afgelopen weekend is overkomen. Het oudere koppel moest rake klappen incasseren en zit nu met de daver op het lijf. “We blijven met veel vragen zitten”, zeggen ze. “Het is moeilijk te geloven dat we een toevallig doelwit waren.”

30 augustus