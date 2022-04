Vooruit wil dat afbouw van fysieke dienstverlening banken stopt: “Op vijf jaar tijd sloot meer dan één op de drie bankkantoren in Oost-Vlaanderen”

Steeds meer banken schakelen over op een digitale werking. Een evolutie die volgens gemeenteraadslid Christel Geerts een halt moet worden toegeroepen “Op vijf jaar tijd sloot meer dan één op de drie bankkantoren in Oost-Vlaanderen. Eerder voerden we ook al actie tegen het verdwijnen van de bankautomaat in de Baenslandwijk. Dit probleem raakt vooral ouderen. Voor een afspraak of verrichting moeten ze vaak een heel grote afstand afleggen. Heel wat senioren zijn niet mee met de digitalisering en hebben daardoor moeite met thuisbankieren. We zijn er van overtuigd dat ons lokaal bestuur maatregelen kan nemen om de leegloop van de fysieke dienstverlenging te stoppen of te vertragen. Tijdens de volgende gemeenteraad vragen we naar een plan van aanpak.”