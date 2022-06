Vooruit vraagt preventieve maatregelen tegen ‘needle spiking’: “Er is angst bij de jeugd”

De gevallen van ‘needle spiking’ steken de laatste weken de kop op. De eerste meldingen liepen binnen eind mei na een voetbalwedstrijd tussen KV Mechelen en Racing Genk . Een aantal supporters werden toen onwel nadat ze een prik gevoeld hadden. Bij enkelen van hen werden achteraf ook effectief prikletsels vastgesteld. Sinds het voorval in het voetbalstadion lopen er meer meldingen binnen van het fenomeen. Of het in al die gevallen effectief om ‘needle spiking’ ging , is voorlopig nog onduidelijk.

Oppositiepartij Vooruit in Sint-Niklaas vraagt het stadsbestuur om preventieve maatregelen. “Ik merk dat er angst en ongerustheid is bij de jeugd”, zegt Yente Syvertsen van Vooruit. “De jongeren zitten met heel veel vragen rond het fenomeen. Deze zomer staan er heel wat grote evenementen gepland in de stad. We vragen aan de stad om te bekijken of er mogelijk bijkomende maatregelen kunnen komen. Bijvoorbeeld extra controles of een preventieve campagne rond spiking.”