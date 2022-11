Vooruit start petitie om verkoop Salons tegen te houden: “Voor éénmalige inkomst verliezen we prachtig gebouw met uniek karakter”

Sint-NiklaasOppositiepartij Vooruit is gestart met een petitie om de geplande verkoop van De Salons in de Stationsstraat tegen te houden. In het gebouw is onder meer het Huis van de Sint gevestigd.

“De Salons is een pand met een uniek verhaal in onze stad”, zeggen eerste opvolger Steve Vonck en gemeenteraadslid Ilse Bats. “Het stadsbestuur zet het gebouw eigenlijk in de uitverkoop. Dit is een pure besparingsmaatregel om dure prestigeprojecten te betalen, zoals de heraanleg van de Grote Markt. Voor een éénmalige inkomst verliezen we een prachtig gebouw met een uniek karakter.”

Volgens Vooruit zal het Huis van de Sint slachtoffer worden van de verkoop. “Het Huis bevindt zich al 18 jaar in de Salons, waar we jaarlijks tienduizenden kinderen in het hart van onze stad ontvangen. Het is hét uithangbord en een bijzondere trekpleister voor Sint-Niklaas. Dat dreigt nu allemaal verloren te gaan.”

Volledig scherm Een volwaardig alternatief voor het Huis van de Sint is een voorwaarde voor de verkoop van het Huis van de Sint © bfs

Het stadsbestuur benadrukt dat De Salons niet verkocht mag worden zonder een volwaardig alternatief voor het Huis van de Sint. “Zolang het Huis van de Sint geen nieuwe locatie heeft, moet het evenement blijven doorgaan in de Salons”, zegt schepen voor Stad van de Sint Maxime Callaert (N-VA). “Het nieuwe gebouw voor het Huis van de Sint zal er één moeten zijn met uitstraling, een Sintwaardig karakter en met alle mogelijkheden om de volledige werking van het Huis van de Sint te behouden en zelfs uit te breiden. Het Huis van de Sint zal ook na de verkoop van de Salons een vaste waarde blijven in het centrum van Sint-Niklaas.”

Volgens Steve Vonck en Ilse Bats is de garantie voor het Huis van de Sint bij de verkoop van De Salons “absurd”. “Wie gaat een gebouw kopen waar ze niet zelf mee mogen doen wat ze willen?”, klinkt het. “Als het stadsbestuur De Salons echt wil verkopen, zal het Huis van de Sint daar moeten verdwijnen. Het is het één of het ander.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.