Vooruit Sint-Niklaas stelt nieuw bestuur aan: “Bestuursdeelname met Conner als kopman is ambitie”

Wauman is intussen reeds 10 jaar actief bij Vooruit, maar heeft een verleden bij CD&V waar ze in een vorig leven ook nog schepen was in het stadsbestuur. “Ik ben intussen helemaal ingebed in de partij”, verzekert Wauman. “Onze aandacht gaat uit naar belangrijke thema’s als de koopkracht van de mensen, veiligheid en stadsontwikkeling. Als lokaal politicus heb je invloed op het dagelijks leven van mensen. Bestuursdeelname na de volgende verkiezingen is onze ambitie. We zijn volop bezig met de lijstsamenstelling, maar met Conner Rousseau hebben we alvast de gedroomde kopman en lijsttrekker.”