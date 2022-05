Voor derde dag op rij brandje aan sporen

Zowel woensdag als donderdag waren de brandjes aan dwarsliggers en in de bermen van de spoorlijn met zekerheid te wijten aan werken die ’s nachts waren uitgevoerd door een slijptrein. Infrabel had naar aanleiding hiervan wel bijkomende maatregelen genomen. “We hebben inderdaad meer personeel ingezet op het terrein gezien de droge omstandigheden”, zegt woordvoerder Frédéric Petit. “Zij staan in contact met de mensen in de slijptrein en het personeel in de seinhuizen om dan tussen te komen op het terrein. Daarnaast werd ook het ijzervijlsel meteen verwijderd en hebben we ‘s nachts nog een extra controlerit met de trein gedaan na de werken. Aangezien dit brandje ’s middags plaats vond is er wellicht geen verband met de slijpwerken. Het was gelukkig een heel klein brandje, een smeulende dwarsligger op één van de drie spoorlijnen, die heel snel was geblust. De treinen konden passeren over de andere sporen. Er was dus enkel een lokale verstoring in het station van Sint-Niklaas maar geen echte gevolgen voor het treinverkeer. Na 25 minuten was de situatie terug normaal.”