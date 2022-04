Volvo Van Kasteren plaatst ultrasnelle openbare laadpaal: “En tijdens laden welkom voor kop koffie in showroom”

Beveren/Sint-Niklaas Senioren lossen al wandelend Clue­do-spel op: “Geen moord maar wel oorzaak van een val achterha­len”

De dienstencentra van Zorgpunt Waasland in Beveren en Sint-Niklaas zetten op een speelse en leerrijke manier in op meer bewegen tijdens de ‘week van de valpreventie’. In De Beuken gingen senioren donderdag op pad om een Cluedo-spel op te lossen.

28 april