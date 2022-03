Volkskunstgroep Boerke Naas verwelkomt al dansend de lente tijdens Halfvasten Ommegang

Sint-Niklaas Psychia­trisch patiënt verwondt verpleger met schaar

In het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia in Sint-Niklaas heeft zich donderdag een ernstig geval van agressie voorgedaan. Een 31-jarige man ging door het lint omdat hij in quarantaine moest en verwondde een verpleger met een schaar.

25 maart