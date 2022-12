Volkscafé de Luitentuit sluit na 13 jaar de deuren: “Als de muren hier konden spreken”

“We namen het café in september van 2009 over”, blikken uitbaters Ronny ‘Biete’ Rogiers en Cathérine Sagaert terug. “Op dat moment stond de zaak al een half jaar leeg. Nu 13 jaar en 3 maanden later nemen we afscheid. We hebben een enorm mooie tijd beleefd en veel plezier gemaakt. En vooral ook veel toffe mensen leren kennen. Onze vaste klanten zijn eigenlijk meer vrienden voor ons geworden. Uiteraard zullen we hen missen, maar het is voor ons geen vaarwel. We komen elkaar zeker en vast snel terug tegen.”

Voor de stamgasten van de Luitentuit zal het wennen worden nu er voor hen geen plaats meer is aan de toog. Een van de vaste klanten is Luc Bracke (64) uit Waasmunster, in het café beter bekend als ‘tube’. “Iedereen kwam hier over de vloer, en iedereen is hier altijd welkom geweest” vertelt hij. “Van mensen in chique kostuum over politieagenten tot landbouwers die na een hele dag noeste arbeid op het veld in hun vuile overall snel nog een pitje kwamen pakken. We hebben hier geweldige momenten beleefd en veel gelachen. Als de muren hier konden spreken, je zou wat te weten komen. Ik zal het het café, de sfeer en de vriendschap wel missen. Want ook Ronny en Cathérine zijn door de jaren heen goede vrienden geworden. Gelukkig kan ik voor leuke babbels en een pintje nog steeds terecht in het café van mijn zoon. Hij baat op de Markt in Lokeren café Bar Bazaar uit”.