Voetbalstadion Puyenbeke is bijna niet meer: alleen klein stuk hoofdtribune staat nog overeind

Sint-Niklaas Nu ook onzeker­heid over voortbe­staan resterende horeca op Sint-Nicolaas­plein: “Dringend rond de tafel zitten om het tij te keren”

Dreigt het uitgaansleven op het Sint-Nicolaasplein volledig stil te vallen? “Heel wat signalen wijzen in die richting”, slaakt horeca-uitbater Steve Vonck een noodkreet. Na de recente sluiting van Brass Monkey en café Imprévu is er nu ook onzekerheid over de resterende cafés Cipierskelder, Oud Rethorica en Las Caux.

15 juni