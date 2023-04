Voetbalclub FC Orly krijgt Poolse nationale ploeg en ambassadeur op bezoek

Mercatormu­se­um heeft deuren gesloten: “Heropening in 2025 op nieuwe locatie in SteM”

Het Mercatormuseum aan Zwijgershoek in Sint-Niklaas heeft de deuren gesloten, en heropent pas in 2025 in het SteM. Daar moet de collectie toegankelijker worden voor het publiek, en krijgt het museum ook veel meer ruimte.