Voetbalbond zoekt twee coaches voor Belgian Red Court: “Zowel trainer als vertrouwenspersoon”

Sint-Niklaas Waasland Shopping viert Chinees Nieuwjaar met knalvuur­werk en drakendans

Met knalvuurwerk, drakendansen en traditionele muziek is zondag Chinees Nieuwjaar gevierd in en rond Waasland Shopping in Sint-Niklaas. Het winkelcentrum blijft vandaag, zondag, nog open tot 18 uur.

29 januari