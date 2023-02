Vlaams Belang wil dierenpolitie in Sint-Niklaas: “Inbreuken niet alleen bestraffen, maar ook voorkomen”

Puivelde/Sint-Niklaas Wase seingevers vragen meer respect na incident tijdens wielerwed­strijd: “We worden al te vaak als pispaal gebruikt”

“Wij voeren ook maar gewoon onze taken uit, en garanderen zo de veiligheid tijdens een wedstrijd.” De Wase seingevers vragen meer respect na een incident waarbij tijdens Puivelde Koerse een bestuurster op het wedstrijdparcours was gereden, en een seingeefster had aangereden. De vrouw kwam er in de politierechtbank van Sint-Niklaas met een voorwaardelijke boete vanaf. “Dat er geen zwaar ongeval is gebeurd, is een half wonder.”