Vlaams Belang lanceert nieuw kinderboek ‘Red Zwarte Piet’ in Sint-Niklaas: “Kinderdromen niet laten kapotslaan”

Sint-Niklaas/Charleroi Rijverbod voor Charleroi-verdediger Jules Van Cleemput na au­to-ongeval met 1,33 promille in bloed: “Had stuur overgeno­men van vriendin die onwel was geworden”

Voetballer Jules van Cleemput van eersteklasser Charleroi is door de politierechtbank van Sint-Niklaas veroordeeld tot een maand rijverbod en een geldboete. De verdediger was met zijn auto tegen een omheining gereden en had 1,33 promille alcohol in het bloed.

7 november