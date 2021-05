Visser in camouflagepak verward met voortvluchtige Jürgen Conings

De man was opgemerkt in de Kapelstraat, vlakbij het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. Getuigen alarmeerden de politie omdat ze het maar een verdachte situatie vonden. De man reed met een scooter en droeg een camouflagepak. In zijn rugzak leek volgens de getuigen een geweer te zitten. Gezien de klopjacht op Jürgen Conings en diens dreiging om aanslagen te plegen, werd er geen risico genomen. De politie rukte met alle beschikbare manschappen uit om jacht te maken op de man in camouflagepak. Niet veel later konden ze hem identificeren. “Het bleek om een visser te gaan”, zegt hoofdinspecteur Andy De Waele. “Het ‘geweer’ in zijn rugzak bleek een hengel te zijn. De getuigen nemen we zeker niks kwalijk. We hebben camerabeelden bekeken uit de omgeving en het leek inderdaad bijzonder goed op een geweer. We rukken liever een keer te veel dan te weinig uit.”