Vijf lokale ecologische projecten krijgen financieel duwtje in de rug: stad verdeelt 35.000 euro

Melsele/De Klinge/Sint-Niklaas Yona (31) zet hulpactie op getouw voor achtergela­ten huisdieren in Oekraïne: “Ook zij zijn slachtof­fer van deze gruwelijke oorlog”

Er wordt in heel Vlaanderen massaal hulp geboden aan de vele vluchtelingen uit Oekraïne, maar er zijn ook duizenden achtergelaten huisdieren die aan hun lot worden overgelaten. Yona Van Puyvelde (31) nam het initiatief om dierenvoeding in te zamelen voor plaatselijke asielen. Een volgende stap is dieren over te brengen naar ons land.

17 maart