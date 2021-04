Verwarde vrouw ongedeerd uit torenkraan gehaald door klimteam van brandweer

Het ging om een patiënte uit de psychiatrische instelling Sint-Lucia. De vrouw was verward en was op de hoek van de Ankerstraat en Papenakkerstraat in een torenkraan geklauterd. De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse. De brandweer zette een ladderwagen in om samen met iemand van het verplegend personeel op de vrouw in te praten. Intussen werd het RED-team van de brandweer opgetrommeld. Het team is gespecialiseerd in reddingsacties op hoge hoogtes. Intussen had de vrouw zich verschanst op de giek van de kraan. De hulpverleners slaagden er gelukkig in de vrouw te bereiken en konden haar ongedeerd terug naar de begane grond brengen.