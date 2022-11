Vers geld voor jeugdverblijf Kriekepitte: Vlaams minister geeft 11.467 euro voor uitbouw infrastructuur

Waasmunster “Tom Waes als waterrid­der, dat blijft onze droom”: het verhaal achter het Waasmun­ster­se waterbak­tor­nooi

Een meterslange paal al rijdend op een kar door een gat mikken om een waterdouche te vermijden. Dat is het beproefde concept achter het waterbaktornooi in Waasmunster: een stukje folklore dat al 137 jaar meegaat. Sinds de doortocht van Tom Waes met zijn ‘Reizen Waes’ ook wereldberoemd bij televisiekijkend Vlaanderen. Wat is de oorsprong van dit merkwaardig volksspel en wat is het geheim achter het blijvende succes? Wij trokken op folklore-onderzoek in Waasmunster.

10 november