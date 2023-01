Verpleegkundige krijgt messteek van minderjarige patiënt in Vitaz-ziekenhuis

Sint-Niklaas Leerlingen Portus Berkenboom ontwerpen eigen bladwij­zers

De leerlingen uit zeven klassen van school Portus Berkenboom in Sint-Niklaas hebben hun eigen bladwijzers ontworpen. Dat deden ze in het kader van een project van de bib. De mooiste bladwijzers werden ook in beperkte oplage afgedrukt.

10 januari