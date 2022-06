Vernieuwde doorsteek naar Vossekotstraat wordt geen autoweg: “Fietsers en auto’s mengen is geen goed idee”

Een delegatie van de buurtbewoners uit de Pastoor Copstraat en de Pastoor Stepmanlaan had tijdens een gemeenteraadscommissie in april van dit jaar gevraagd om de verkeersregeling in hun nieuw aangelegde wijk te herbekijken. Er werd onder meer een verharde fietsdoorsteek en brandweg gemaakt naar de Vossekotstraat. De bewoners hadden gevraagd om die in één richting ook toegankelijk te maken voor autoverkeer. Daardoor zouden ze niet meer moeten omrijden via de huidige uitrit aan de N70 om naar de Vossekotstraat te geraken. Het stadsbestuur gaat niet op dat verzoek in. “Het mengen van auto- met fietsverkeer is geen goed idee”, zegt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Het verkeer zou bovendien in de Vossekotstraat op een bovenlokale fietsweg terechtkomen. En dat terwijl de zichtbaarheid er niet optimaal is.”