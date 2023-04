VERMOORDE ONSCHULD. Hongerig Stefke (3) wilde graag iets eten, maar kreeg alleen dodelijke klappen: “Ik moet toch niet voor het kind van een ander zorgen?”

Restaurant­hou­der Theo (57) pakt uit met stunt voor verjaardag: "Gratis paella en giouvetsi voor wie het moeilijk heeft"

Als uitbater Theo Siokos van Grieks restaurant Akropolis in Sint-Niklaas verjaart, viert iedereen mee. Dat is ook dit jaar het geval. Op dinsdag 11 april kookt hij gratis afhaal paella en giouvetsi voor mensen die het financieel moeilijker hebben. “En als de pannen leeg zouden geraken, maken we gewoon bij”, belooft Theo.