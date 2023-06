Verkeersomgeving Tinel wordt veiliger gemaakt: eerste werkzaamheden starten op maandag 19 juni

Scheids­rech­ter Brent Staessens tussen de lijnen op verras­sings­feest op oude school: “Wedstrijd­jes gefloten voor pensioen meester Jan”

Scheidsrechter uit de eerste voetbalklasse Brent Staessens (26) uit Stekene heeft een verrassingsbezoek gebracht aan zijn oude school Gavertje Vier in Belsele. Dat deed hij in het bijzonder om zijn oud-leerkracht Jan Van Gysel uit te wuiven, die dit jaar met pensioen ging. Het feest ging gepaard met voetbalwedstrijdjes, waar Brent uiteraard zelf alles in goede banen leidde.