Verkeershinder verwacht op N41 door herstellingswerken aan brugvoeg

Door het vele zware afslaande verkeer wordt de voeg keer op keer kapot gereden waardoor er vaak oplapwerk nodig is. Men wil de voeg nu grondig en degelijk herstellen maar dat zal wel flinke hinder voor het verkeer met zich meebrengen. De werkzaamheden zullen in twee fasen verlopen. In de eerste fase, die zo’n 3 a 4 dagen zal duren, kan het verkeer in beide richtingen over slechts één rijstrook in beide richtingen. Richting Hamme worden er dan twee van de drie rijstroken afgesloten, richting Belsele één van de twee. In een tweede fase zal het andere stuk van de voeg aangepakt worden en zal het verkeer richting Hamme over twee rijstroken kunnen beschikken. Vooral tijdens de spitsuren kunnen de werken dus fileleed veroorzaken. Alle op- en afritten van het op- en afrittencomplex Sint-Niklaas-West blijven wel open. In totaal zouden de werken ongeveer twee weken tot drie weken duren, afhankelijk van het weer.