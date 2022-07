Verhuizing kunstenfestival van SVK naar stadspark stuit op kritiek: “interne communicatie roept grote vragen op”

Het stadsbestuur kondigde begin juni de komst van drie grote kunstwerken aan naar de vijvers van SVK. Nu blijkt dat het project technisch gezien niet haalbaar is in de plassen, wordt het festival verhuisd naar het stadspark. Een gang van zaken die grote vragen oproept bij fractieleider Kris Van der Coelden van Vooruit. “In februari van dit jaar werd het kunstenparcours op SVK goedgekeurd met een budget van 62.000 euro. Begin juni werd het in alle publicaties van de stad bekendgemaakt. Amper drie weken later bleken er grote meerkosten te zijn: 30.000 euro voor de plaatsing van de werken, 22.000 euro voor het permanent toezicht en 66.000 euro voor het werk dat de groendienst zou moeten doen om de site toegankelijk te maken voor het publiek. Daardoor zou de totale kostprijs stijgen tot 204.000 euro. Het college besliste daarop om het project te verplaatsen naar het stadspark. Het is ontstellend om te zien hoe verschillende stadsdiensten een project uitwerken dat uiteindelijk onbetaalbaar blijkt. De vraag is hoe men deze interne communicatie zal rechttrekken.”

Volledig scherm Kunstenaar Wim Poppe verkent de nieuwe locatie van het kunstenparcours in het stadspark © bfs

De oppositiepartij stelt ook de keuze voor het stadspark als nieuwe locatie voor het festival aan de kaak. “Zullen de drie kunstwerken wel voldoende tot hun recht komen in de vijver van het stadspark?”, klinkt het. “De opstelling op SVK was een bewuste keuze omdat ze daar in een ruim, rustig en natuurlijke kader zouden staan. Het stadspark is veel kleiner en veel minder natuurlijk.”

Volledig scherm Het kunstwerk 'Floating Earth' is de blikvanger van het festival © photographicleigh

Volgens schepen voor evenementen Ine Somers (Open VLD) is de misrekening het gevolg van enkele personeelswissels tijdens de afgelopen maanden. “Door het festival te verhuizen naar het stadspark kunnen we de indrukwekkende kunstwerken tóch nog tonen aan het publiek, en dat is het belangrijkste”, benadrukt de schepen. “Alle betrokken kunstenaars hebben bovendien hun goedkeuring gegeven voor het stadspark als nieuwe locatie. Dat is geen formaliteit, want elke kunstenaars heeft een aantal voorwaarden voor de presentatie van zijn werk waaraan voldaan moet worden. We zijn ervan overtuigd dat de werken ook in het stadspark mooi tot hun recht zullen komen.”

Volledig scherm De vijvers van SVK © jvs

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.