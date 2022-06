Vergoedingen voor animatoren op speelpleinen worden opgetrokken: “We willen het engagement van de jongeren meer belonen en appreciëren”

De speelpleinwerking in Sint-Niklaas en deelgemeenten is elke zomer goed voor meer dan 700 kinderen. Het jonge volkje wordt begeleid door een groep van zo’n 40 animatoren, die hen probeert een leuke vakantie aan te bieden. Een engagement dat de stad Sint-Niklaas meer wil belonen door hun vrijwilligersvergoeding aanzienlijk te verhogen. “We waren op dat vlak lange tijd de slechtste van de klas”, zegt jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen). “Een verhoging van de vergoeding was meer dan terecht. Niet dat we daarmee in de buurt komen van de vergoeding voor een ‘gewone’ vakantiejob. Dat zullen we nooit kunnen aanbieden. Maar met de verhoging willen we wel het engagement van de jongeren belonen en appreciëren. Ze verrichten belangrijk jeugdwerk. Als we willen dat de animatoren hun engagement voor een langere periode opnemen, is een behoorlijke vergoeding een evidentie. Nieuwe animatoren zijn op alle speelpleinen meer dan welkom.”