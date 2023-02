Verdachte van moord op David Polfliet geboeid in politierechtbank: 19-jarige uit Verrebroek al bijna twee jaar achter de tralies

Doel Voor het eerst in decennia opnieuw baby geboren op Doelse bodem: “Op een écht bijzondere plek, weg van het ziekenhuis”

Babyboom in Doel: het polderdorp dat decennialang gedoemd was om te verdwijnen, zag de populatie in 2022 met zes ukjes toenemen. Van die zes mag Gyda Bosman zich de eerste boreling noemen die sinds 1972 ook écht op Doelse bodem geboren werd. Zij zag in december het levenslicht in de schaduw van de koeltorens, ver weg van het ziekenhuis, op een plek waar ouders Joëlle (35) en Roel (39) maar wat fier op zijn. Wij gingen op kraambezoek.

11 februari