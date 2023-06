Verdachte (33) roofmoord “vraagt zich af waarom hij in de cel zit”

Voor het eerst komt A.F., de 33-jarige man die verdacht wordt van de cryptomoord in Sint-Niklaas op zijn ex Tamara Engels (33), naar buiten met een statement. “Hij vraagt zich momenteel af waarom hij in de gevangenis zit”, zegt zijn advocaat Kevin Meersman.