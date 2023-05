VELOVEILIG VLAANDEREN. Kwart van personeel ziekenhuis Vitaz fietst naar het werk: “Een aantal dat elk jaar nog verder stijgt”

Nagelnieu­we PIT-ziekenwa­gen betrokken bij zwaar ongeval: “De laatste aanpassin­gen waren nog maar dag eerder uitgevoerd”

Op de Gentseweg in Beveren is een ziekenwagen van de Hulpverleningszone Waasland betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Daarbij vielen drie gewonden. Het gaat om één van de drie nieuwe PIT-ziekenwagens die nog maar net in de regio Waasland geïntroduceerd werden.