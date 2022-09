Veilige fietsverbinding via Hoogkamerstraat na half jaar werken klaar: “En nu werk maken van omliggende straten”

Sint-Niklaas/TemseFietsers rijden voortaan op een volledig gescheiden fietspad tussen Sint-Niklaas en Temse via de Hoogkamerstraat. Na een half jaar werken is het laatste stuk bovenop de brug van de E17 sinds vrijdagavond open. “Dit is een belangrijke stap op vlak van fietsmobiliteit”, klinkt het bij de bevoegde schepenen Carl Hanssens en Lieve Truyman (N-VA). Vanaf maandagavond kunnen ook auto’s en vrachtwagens weer door.

De Hoogkamerstraat is een drukke verbindingsweg tussen Sint-Niklaas en Temse. Niet alleen voor auto’s en vrachtwagens maar ook voor fietsers is dit een belangrijk traject. Dagelijks passeren heel veel scholieren en werknemers de brug. Dat was vroeger niet zonder gevaar. Voordien lagen er twee fietspaden op de brug, zonder fysieke scheiding met het gemotoriseerd verkeer. Vanaf nu is er op de brug een comfortabel en van de weg afgescheiden dubbelrichtingsfietspad beschikbaar. Het nieuwe kruispunt van de Hoogkamerstraat met de N16 was al voor de zomer geopend.

Zwart punt geschrapt

Volledig scherm Een beeld van vroeger en nu © stad Sint-Niklaas

De Vlaamse regering investeerde 2,9 miljoen euro in het project. “Door veiligere en comfortabele fietspaden over het hele traject, gecombineerd met een aangepaste lichtenregeling op het kruispunt kunnen de vele scholieren en werknemers op dit traject met een geruster hart fietsen en kan een gevaarlijk punt van de zwarte lijst geschrapt worden”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) tevreden. De deadline van 1 september werd wel niet gehaald. Omdat de werken iets langer aansleepten dan voorzien zal het Agentschap Wegen en Verkeer begin volgende week fietsers met een verrassing bedanken voor hun geduld.

Eerste veilige fietsroute

De stad Sint-Niklaas en de gemeente Temse zijn opgetogen met het eindresultaat. Beide ijverden al vele jaren voor een opwaardering van het fietstraject tussen beide gemeenten. “Dit is een bijzonder belangrijke stap op vlak van fietsmobiliteit”, zeggen schepenen van mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) van Sint-Niklaas en zijn collega Lieve Truyman (N-VA) van Temse. “We hebben al in 2014 de eerste stappen gezet voor dit dossier. Het is meteen ook de eerste veilige fietsroute tussen beide gemeenten.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Nog meer inspanningen

Het werk is echter nog niet af. Aan de kant van Sint-Niklaas volgen nog een aantal ingrijpende fietsinfrastructuurprojecten. “De aansluiting van de brug op het kruispunt van de Hoogkamerstraat met Houten Schoen, Eigenlostraat en Hoge Heerweg is al afgerond, maar in die straten volgt binnenkort de verdere herinrichting met nieuwe fietspaden”, kondigt Hanssens aan. “Er is een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning en we hopen de werken in het najaar van 2023 te kunnen starten. Verder staan ook nog de vernieuwing van de Dendermondse Steenweg en Tereken op het programma, met in totaal 2,3 kilometer nieuwe fietspaden.” In de pijplijn zitten verder nog werken voor nieuwe fietsinfrastructuur in onder meer de Eigenlostraat (van spoorlijn tot Brandstraat), Galgstraat en Industriepark-West en -Noord.

Afsluiten kruispunten

Maandag moeten nog de laatste afwerkingen in asfalt gebeuren en dan kan de brug ook open voor het gemotoriseerd verkeer. Daarna wil AWV zoals gepland ook werk maken van het afsluiten van de kruispunten met de SG Boereboomstraat en de Laagstraat. Dat is voorzien in de loop van oktober. Tegen deze afsluiting komt echter veel protest en ook de gemeente Temse heeft zware bedenkingen. Volgens AWV was het nochtans voor de start van het project afgesproken tussen de verschillende partners en vastgelegd in de omgevingsvergunning. “We vrezen vooral de impact van deze ingrepen op de omliggende straten”, legt Truyman uit. “We zitten daarom eerst nog een keer samen. Op 4 oktober vindt een overleg plaats.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.