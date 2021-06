Vechtpartij die voor iedereen te zien was op TikTok loopt fataal af: jonge asielzoeker overleden, minderjarige Afghaan opgepakt

Sint-NiklaasHet slachtoffer van de zware vechtpartij op het basketbalplein in de Jan Breydelstraat in Sint-Niklaas is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het bleek om een ruzie te gaan tussen een tiental Afghaanse jongeren waarvan de meesten in het asielcentrum van Sint-Niklaas verblijven. Een minderjarige die de fatale messteek toebracht, is opgepakt. De jongeren plaatsten beelden van de vechtpartij op de populaire app TikTok.