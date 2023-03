Vanochtend kans op zware neerslag en bewolking in Sint-Niklaas

Armeens kruis officieel onthuld naast kerk Sint-Jo­zef: “Belangrijk monument voor onze gemeen­schap”

Aan de Sint-Jozefkerk in Tereken in Sint-Niklaas is zaterdagmiddag officieel het Armeens kruis onthuld. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder meer de Armeense ambassadeur in België en Armeense priesters.