Vandalen gooien kasteelraam in, maar worden drie minuten later al ingerekend door politie: “Zelf geschrokken hoe snel agenten waren”

Melissa had kort na 23 uur net de lichten in haar horecazaak gedoofd, toen ze achteraan het gebouw plots een glasraam hoorde breken. Toen ze ter plaatse ging kijken wat er aan de hand was, zag ze dat er een vol flesje bier door één van de ramen van het historisch kasteel naar binnen was gekeild. “Het dure glas in lood was op verschillende plaatsen gebroken, en ook het lood zelf was door de kracht van de inslag verbogen”, stelde ze vast. “Op de grond vond ik naast de scherven een flesje. Het bier dat erin zat was op onze muren en op de grond rondgespoten.”