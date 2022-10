Vanaf donderdag 3 november twee weken lang geen verkeer mogelijk tussen Grote Markt en Parklaan

Beveren/Kruibeke/Stekene/Sint-Niklaas Verschil­len­de huiszoekin­gen in kader van drugsonder­zoek Sky

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen heeft woensdag bij in totaal vijftien huiszoekingen acht personen opgepakt in het kader van drugsonderzoek Sky. In onze regio waren er huiszoekingen in Beveren, Kruibeke, Stekene en Sint-Niklaas.

20 oktober