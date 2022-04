Van zandrug tot evenementenplein: Het Laatste Nieuws duikt in de geschiedenis van ’s lands grootste markt: “Zonder Grote Markt was er van Sint-Niklaas nooit sprake geweest”

De Klinge/Sint-Pauwels/Meerdonk Bewoners moeten in garage wonen tijdens verbouwing sociale woning: “Een schande dat mensen op zo'n manier worden geparkeerd”

De leefomstandigheden in de huurwoningen in de Rode Hoge Moer in De Klinge laten te wensen over. Dat klaagt oppositiepartij N-VA aan in Sint-Gillis-Waas. “Terwijl hun huizen worden verbouwd, moeten de bewoners wekenlang in onveilige omstandigheden overleven in hun garage”, zegt fractievoorzitter Koen Daniëls.

13 april