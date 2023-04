Van zaden tot planten: met deze 7 plantenbeurzen in het Waasland en Dendermonde maak je je tuin zomerklaar

Masterplan met tweede schouwburg aan Hofstraat klaar: “Met dit ontwerp kunnen we droom van nieuwe cultuursi­te omzetten in realiteit”

Het masterplan voor een nieuwe cultuursite aan de Hofstraat in Sint-Niklaas is klaar. Daarin komt onder meer een nieuwe, tweede schouwburg aan de overkant van de Collegestraat. De oude en nieuwe schouwburg worden in de plannen met elkaar verbonden via een overkapping. “Een toekomstvisie die toont hoe de site er zou kúnnen uitzien”, benadrukt cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA).