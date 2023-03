Van virtueel fietsen tot bouwen met bamboe: leerlingen maken kennis met toekomstige fietsbrug Vijfstraten

200 leerlingen van zeven secundaire scholen in Sint-Niklaas maakten dinsdag kennis met het ontwerpproces van de nieuwe fietsbrug Vijfstraten. De leerlingen uit de derde graad kregen de kans om de werf van de brug te bezoeken en fietsten via een simulator virtueel over de hellingen van de toekomstige constructie.

Studiebureau SBE uit Sint-Niklaas staat in voor het ontwerp van de grootste sluizen ter wereld van Panama tot Nicaragua, maar ontwierp in eigen stad ook de fietsersbrug die straks fietsers op een veilige manier moet loodsen over het verkeersknooppunt Vijfstraten-Singel.

Onder meer via een fietssimulator in het vlakbij gelegen Bauhuis laat het studiebureau de leerlingen kennismaken met het nieuwe traject van de fietsersbrug. “Het traject dat gefietst wordt, bootst de effectieve hellingsgraden na om de beleving van de fietser zo realistisch mogelijk te maken, zowel met als zonder VR-bril”, zegt Karel Van Caelenberge van SBE.

Bamboebrug

Nog in ’t Bauhuis werken de leerlingen ook samen aan de bouw van een bamboebrug om hun eigen kennis in de praktijk te brengen. Een echte uitdaging voor de toekomstige ingenieurs, architecten en tekenaars uit de verschillende richtingen derde graad secundair, uit sterke wiskundige richtingen, architecturale vormgeving, groenbeheer en technische richtingen van verschillende scholen.

In november vorig jaar ging ook de eerste spadesteek voor de nieuwe fietsersbrug in de grond. Het gaf de leerlingen de kans om de werf te bezoeken nabij het station en vragen te stellen aan de project- en werfleiders. “Ik vond het vooral interessant hoe werd uitgelegd dat de brug in vier verschillende fases naar deze locatie wordt gebracht omwille van haar grootte”, zegt Lana Cassenaer, leerling van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. “We hopen de jonge deelnemers op deze manier warm te maken voor wetenschappelijke richtingen door hen in contact te brengen met concrete projecten vlak bij school. Ook ons bedrijf is op zoek naar dergelijke profielen”, zegt Bram De Haes, projectleider van aannemer Viabuild.

Schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) gaf de leerlingen ook een uiteenzetting over de noodzaak van de omslag naar een meer duurzame mobiliteit. “Waar we de stad in de tweede helft van de twintigste eeuw vooral zijn gaan inrichten op maat van de auto willen we terug evolueren naar een meer aangename en leefbare stad, onder meer door ingrepen zoals deze. De fietsbrug zal een gigantische verbetering zijn voor de verkeersveiligheid op dit moeilijke verkeersknooppunt”, aldus Hanssens.

