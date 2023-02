Van opluchting tot gemiste kans: lokale middenstand verdeeld over uitstel nieuwe Grote Markt

Sint-Niklaas Dronken ritje op deelstep levert maand rijverbod op: “Net omdat ik zware bieren gedronken had geen auto genomen”

Een bestuurder van een deelstep is veroordeeld tot een maand rijverbod na een dronken ritje in het centrum van Sint-Niklaas. De man was met 2,05 promille in het bloed al steppend tegen een auto gereden. Bovenop zijn rijverbod kreeg hij ook nog een boete van 800 euro.

6 februari