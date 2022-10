Van een antiekmarkt tot een rommelbeurs: op deze 6 rommelmarkten in Waasland en Dendermonde vind je goedkope parels

Kallo/Sint-Niklaas Bestuur­ster draait om aan tolpoort Liefkens­hoek­tun­nel en rijdt in tegenge­stel­de richting opnieuw snelweg op: twee maanden rijverbod

De politierechter in Sint-Niklaas heeft een bestuurster veroordeeld die met haar verhuisbusje was teruggedraaid aan de tolpoort voor de Liefkenshoektunnel in Kallo, en in tegengestelde richting opnieuw de snelweg was opgereden. “Levensgevaarlijk”, oordeelde de voorzitter.

