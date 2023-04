Van dieren op schepen tot street art: op deze 7 locaties ontdek je het verleden tijdens Erfgoeddag in het Waasland en Dendermonde

Scouts Akabe Sint-Johan viert 60-jarig jubileum met groot feest: “Samen met iedereen klinken tijdens fuif en eetfestijn”

Scoutsgroep Akabe Sint-Johan uit Sint-Niklaas viert komend weekend haar 60-jarig jubileum met een groot feest in zaal Baken in de Bellestraat. Akabe is een scoutsgroep voor mensen met of zonder beperking, en telt vandaag zo’n 70 leden.