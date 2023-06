Van City Golf tot paintball: op 8 deze plekken beleef je een onvergetelijke teambuilding in het Waasland en Dendermonde

Wielercom­men­ta­tor José De Cauwer vol lof over komst mountainbi­ke­park: “Dit zou elke gemeente moeten hebben”

Wielercommentator José De Cauwer (73) woont op de grens van Sint-Niklaas en Temse, en is vol lof over de komst van het nieuwe mountainbikepark in de Pastoor Copstraat. “Hier leer je pas écht fietsen”, is de oud-wielrenner overtuigd.