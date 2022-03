Van barvrouw tot zorgkundige: het kan op één jaar tijd met nieuwe opleiding van Zorgpunt Waasland

Sint-Niklaas/BeverenOp één jaar tijd van barvrouw tot gediplomeerd zorgkundige: het kan met een nieuwe en snelle opleiding van Zorgpunt Waasland en VDAB. “Mensen helpen is altijd mijn tweede natuur geweest”, getuigt Virginia, die haar brasserie in Antwerpen inruilde voor de witte schort van de thuiszorg.

Helpende handen zijn goud waard in de zorgsector. Dat ondervindt men ook bij Zorgpunt Waasland, een overkoepelende organisatie die alle zorgdiensten van de ocmw’s van Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht bundelt. “De zorg schreeuwt om nieuwe medewerkers”, weten directeur thuiszorg Delfien Indevuyst en opleidingscoördinator Dominique Wynter. “Daarom stomen we dit jaar samen met VDAB een nieuwe lichting logistieke hulpen en zorgkundigen klaar. De opleiding duurt één jaar, is kosteloos en richt zich vaak op mensen zonder opleiding of werk.”

Volledig scherm © bfs

Een van hen is Virginia (45), een alleenstaande moeder van twee jonge kinderen uit Kallo. Ze was jarenlang het gezicht van een grote brasserie aan de Wapper in Antwerpen. Maar toen die door corona de deuren moest sluiten, ging ze op zoek naar een andere job. “ De zorgsector bleek heel wat raakvlakken te hebben met de horeca”, getuigt ze. “Je hebt veel sociaal contact en je kan écht iemand zijn dag beter maken. Mensen helpen is altijd al mijn tweede natuur geweest. De dankbaarheid die je krijgt maakt het zo mooi. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je de noden aanvoelt van de klanten. Een zorgkundige mag tegenwoordig heel wat extra’s doen zoals steunwindels aandoen of medicatie toedienen. Vandaag loop ik mijn laatste dagen stage in de thuiszorg in Kruibeke en Zwijndrecht. Daarna hoop ik zo snel mogelijk met een vast contract aan de slag te kunnen.”

Quote De zorgsector bleek heel wat raakvlak­ken te hebben met de horeca Virginia, Zorgkundige en ex-barvrouw

Ook Marta Hornalde, een 34 jarige moeder van vier kinderen uit Kieldrecht, maakte een carrièreswitch. Zij ruilde haar job als secretaresse in voor een opleiding als zorgkundige. “Ik miste het sociaal contact”, vertelt ze. “Vaak had ik alleen maar éénmalige zakelijke contacten. Eerst koos ik voor een job als kassierster in een supermarkt, maar ook dat bleek niets voor mij te zijn. Ik ging aan de slag als vrijwilliger in een woonzorgcentrum in mijn buurt en schreef me daarna in voor een opleiding als zorgkundige. Ondertussen heb ik al een contract op zak bij woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken-Waas.”

Op 12 april organiseert Zorgpunt Waasland een infodag voor wie geïnteresseerd is in een job in de zorg. Die vindt plaats om 9 uur in thuiszorgcentrum ’t Punt in Sint-Niklaas.

Info via zorgpuntwaasland.be

LEES OOK: